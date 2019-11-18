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Nejat Uygur ölümünün 6'ncı yılında mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

TÜRK tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur, vefatının 6’ncı yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anma törenine Nejat Uygur'un eşi eşi Necla Uygur, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, diğer oğlu Süha Uygur, dostları, yakınları, sevenleri katıldı.

“SANKİ TURNEDEYMİŞ GİBİ”

Behzat Uygur burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"“Babamızı kaybetmemizin 6’ncı yıl dönümü ama biz hiç kaybetmiş gibi hissetmiyoruz babamızı. Sanki turnedeymiş gibi. Çünkü çocukluğumuzda da öyle olurdu. Uzun uzun turneler yapardı. O uzun turneler sonucunda da Türkiye’nin sevgilisi oldu zaten. Karış karış Türkiye’yi defalarca dolaşarak, ülkesinin gerçeklerini bilerek bu ülkenin çok değerlisi oldu. Bugün de görüyoruz ki Türkiye’nin her yerinde Nejat Uygur'u sevenler, bir sanatçıdan ziyade bir akrabası, babası, dostu gibi sevmiş. Biz gittiğimiz turnelerde, oyun oynadığımız zaman seyircinin gözünde Anadolu’da tekrar onun vasiyeti üzerine, sadece İstanbul, İzmir, Ankara’da değil Türkiye’nin her yerini dolaşarak seyircilerin gözünde Nejat Uygur’un ölümsüzleştiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Onu sadece ölüm yıldönümünde anmıyoruz. Her saniye, her dakika anıyoruz. Dün ne yazık ki bir başka ustayı kaybettik Yıldız Kenter’i. Çınarlar gidiyorlar ama eserleri ile hep bizlerle kalıyorlar. Hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Sizlere de bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz.”

Anma töreni dua edilmesiyle son buldu.

(FOTOĞRAF)

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