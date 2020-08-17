Nekropol alanı dışında ortaya çıktı! Aydın'da heyecanlandıran keşif

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 23 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın’da, yeni bir keşif daha yapıldı. Karpuzlu ilçesinde bulunan ve Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti’nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandırırken bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle de büyük önem taşıyor.

Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazıları sonrasında bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlatılırken, keşif yerini ziyaret eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, keşfin Aydın için çok önemli ve sevindiren bir gelişme olduğunu belirtti.

“GEREKLİ ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI”

Oda mezarın nekropol alanının dışında kalan bir bölgede tespit edildiğini ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer; “Karya Medeniyeti’nin izlerinin bulunduğu Alinda bölgemizde şu an için kazı çalışmaları yapılmıyor. Burada uzman ekiplerimiz ile birlikte yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar çerçevesinde sit alanımızın dışında bir oda mezar keşfi yapıldı. Burası normalde nekropol alanı değil. İlk defa bu bölgede bir mezar keşfi yaptık, normalde beklediğimiz bir şey değildi ve bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bölgede bir kurtarma çalışması ve bölgenin acilen kazı noktasına dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Söz konusu alanda daha önce mezar tespiti olmaması bizlere Alinda Antik Kenti nekropolünün çok farklı alanlara da yayıldığını göstermektedir. Bu yazıtlı mezar, en kısa zamanda bilim dünyasına kazandırılacaktır” dedi.