Neler oluyor? Gökyüzündeki tuhaf görüntü panik yarattı

TikTok'ta Finbilly08 adlı bir kullanıcı, 600 binden fazla kişinin izlediği bir videoyla gündeme geldi. Söz konusu görüntüde siyah bir duman halkası görülüyor.

BU İLK DEĞİL!

Görünüşe göre bu halka birkaç ay içinde iki defa daha görüldü. Öyle ki videoyu çeken kişi 'It's back' (geri geldi) diye bağırıyor.

NELER OLUYOR?

Videoya gelen yorumlar da kullanıcılarının merak içinde olduğunu gösteriyor. Bir kullanıcı 'Dünya'da neler oluyor?' şeklinde soru sorarken, bir diğer kullanıcı, 'Bu dev bir duman halkası, aynı yerde birkaç kez oldu, ancak kimse tam olarak nereden geldiğini bulamadı' şeklinde yorum yaptı.

Ancak çoğu kişi ortak bir fikir birliğinde buluştu. Kullanıcılar bunun sadece bir duman halkası olduğunu dairesel bir borudan püskürtüldüğü iddia ettiler.



