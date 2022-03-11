Neler Oluyor Hayatta neden yok? Bitti mi? Hakan Ural'ın programı iptal mi oldu? Yayından mı kaldırıldı? 11 Mart 2022 Cuma

Neler Oluyor Hayatta Kanal D'de 11 Mart 2022 Cuma (bugün) ekrana gelmedi. Bu kapsamda Neler Oluyor Hayatta neden yok? Bitti mi? Hakan Ural'ın programı iptal mi oldu? Yayından mı kaldırıldı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 11 Mart 2022 Cuma günü ekrana gelmesi beklenen ama yayınlanmayan programa ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

NELER OLUYOR HAYATTA PROGRAMI NEDEN YOK? 11 MART 2022 CUMA

Her gün Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta bugün ekranlara gelmedi.

Hakan Ural konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

NELER OLUYOR HAYATTA BİTTİ Mİ?

Neler Oluyor Hayatta programı bitmedi. Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar nedeniyle kanala ulaşamadığını ifade etti.

HAKAN URAL'IN PROGRAMI İPTAL Mİ OLDU? 11 MART 2022 CUMA

Hakan Ural yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sabah saat 7.30 itibarı ile Avrupa Yakası otoban felaket. Araçlar yollarda kalmış. Durum vahim, asla mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, asla...

Kanala ulaşamadık ve yollarda kaldık. Arkadaşlar maalesef bugün yayın iptal. İnşallah kazasız belasız eve geçeriz."



