Neler yaptıklarına dikkat etmeli: Herkese rol model olan başarılı girişimciler

İşte dünya çapında vizyonu ve cesaretiyle sayısız kişiye ilham olan girişimler!

1. Bill Gates - Microsoft

Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates, bu yolculuğa 1975 yılında 20'li yaşlarında başladı. Üniversiteyi terk ederek dünyayı değiştiren bir yazılım yapma fikriyle yola çıkan Gates, çocukluk arkadaşı Paul Allen ile birlikte teknoloji devine dönüşen bir kod geliştirdi. Kişisel bilgisayarlar arası bilgi paylaşımına izin veren Microsoft, 1980 yılında ilk kez halka açıldı ve 61 milyon dolarlık risk sermaye fonu toplayarak döneminin en değerli şirketlerinden oldu. 2020 yılına geldiğinde ise Windows işletim sistemi ile pazar payının %90'ına sahip oldu.

2. Steve Jobs - Apple Inc.

Modern dünyanın en ikonik ve başarılı projelerinden biri olarak öne çıkan Apple Inc., Steve Jobs vizyonuyla bugünkü haline geldi. İş hayatında başarılı olamadığı için birçok kişiye ilham olan Jobs, neredeyse yokluktan yola çıkarak dünyanın en değerli girişimlerinden birini başlattı. 1978 yılında Wozniak ile birlikte kurduğu firma, kısa sürede hızlı bir yükselişe geçti fakat 1980'lerde düşüş yaşadı. Bu aksaklıkların ardından Apple'daki işinden kovulan Jobs yine pes etmedi ve 1996 yılında ikonik iPod tasarımıyla eski işine tekrar döndü. Apple'ın durdurulamaz yükselişi ve dijital dünyayı kökten değiştiren yolculuğu bu vizyon sayesinde oldu.

3. Oprah Winfrey - Oprah Winfrey Şov

Talk show sunucusu, medya patronu ve oyuncu olan Oprah Winfrey, Amerika televizyon tarihinde olmayan bir başarı hikayesine imza attı. Yoksulluk ve sorunlarla dolu bir çocukluk geçirdikten sonra bu zorlukların üstesinden gelen bir kadın olarak kendi şovunu hazırladı. Üniversite yıllarında medyada kariyer yapma fikri edinen Winfrey, sahip olduğu özveri ve istikrarlı çalışma sistemi sayesinde tarihin en başarılı iş kadınlarından biri oldu.

4. Jan Koum - Whatsapp

İnsanları küresel olarak birbiriyle iletişimde tutacak bir mesajlaşma uygulaması yaratma fikriyle yola çıkan Jan Koum, başarı yolculuğuna Ukrayna'dan Amerika'ya göç ederek başladı. 2009 yılında ortağı Brian Acton ile birlikte kurduğu uygulama, kısa sürede yatırımcıların ve kullanıcıların ilgisini çekerek dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması oldu. Gittiği yerde bir mülteci olarak karşılaştığı sorunlarına rağmen yılmadan yoluna devam etti. Üstüne başarıya ulaştıktan sonra yaptığı insani faaliyetler ile de insanlara yardım etme vizyonunu sürdürdü.

5. Do Wong Chang - Forever 21

Güney Kore'den Los Angeles'a göç eden Do Wong Chang, Forever 21 markasını kurmadan önce hademe olarak çalışıyor ve arabasında yaşıyordu. Ancak uygun fiyatlı ve kaliteli bir moda markası kurma vizyonundan vazgeçmedi. 1984'te eşiyle birlikte gerçekleştirdiği girişim, kısa sürede 3.000 farklı lokasyonda şube açan dev bir markaya dönüştü. Bugün hala dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen haftanın 7 günü aktif çalışan Chang, ilham verici başarı hikayesini sürdürüyor.

6. Eric Yuan - Zoom

Günümüzün en popüler video konferans platformu Zoom kurucusu Eric Yuan, bugünkü haline kolay bir yoldan geçerek gelmedi. Çin'in köyünde zorluklarla büyüyen Yuan yerel fabrikalarda çalışırken bile büyük hayaller kuruyordu. Defalarca reddedilmesine rağmen sonunda ABD vizesi aldı ve 2011 yılında hayalindeki firmayı kurdu. 10 yıldan kısa bir sürede ABD'nin en başarılı teknoloji şirketlerinden olan Zoom, pandeminin etkisiyle tüm dünyaya yayıldı ve kendine sarsılmaz bir yer edindi.

7. Jack Ma - Alibaba Group

Umut ve ilhamın küresel simgesi olan Jack Ma, dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından olan Alibaba Group'u kurdu. Girişimcilik vizyonunun yanı sıra hayırsever eylemleriyle de tanınan Ma, başarıya giden yolda sayısız aksilik ve retle karşılaştı. Bütün engellere rağmen 1999 yılında hayalini gerçekleştirdi ve ucuz fiyatlarla dünyaya gönderim yapan platformu erişime açtı. Yeniliği, yaratıcılığı ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörün lideri statüsüne yerleşti.

8. Sam Walton - Walmart

Sam Walton, Amerika'nın zincir market devlerinden olan Walmart'ı kurma fikrine kimsenin istemediği bir pazar seçerek başladı. Bunun üstüne yine kimsenin denemediği bir perakende dağıtım sistemi oluşturdu. Mağazalar arası depo yerleştirme mantığına dayanan bu sistem, nakliye maliyetlerinin ciddi anlamda düşmesini sağladı ve ürün fiyatlarını düşürdü. Özellikle yoğun mağazalar arasındaki mallar çok daha uygun fiyata ve hızlı dağıtılmaya başlandı. Yıllar içinde son teknoloji envanter sistemleri ve modern kontrol ekipmanlarıyla sektörünün lider işletmesi haline geldi.

9. Melanie Perkins - Canva

Günümüzün en popüler çevrimiçi grafik tasarım ve düzenleme uygulamalarından Canva, 2013 yılında Melanie Perkins tarafından hayata geçirildi. Yaratıcı bir vizyonla başlattığı bu girişim 2023 yılında 2 milyar doların üzerinde gelir elde ederek ilham verici bir araca dönüşmüştü. Farklılığı, kullanıcı tarafından geliştirmeye açık yapısı ve yenilikçi vizyonuyla girişim dünyasında "unicorn" olarak isimlendirilen girişim, son verilere göre aylık 220 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Teknolojiyle birlikte gelişen AI araçları ve yeni güncellemeleri, sektördeki iddiasını artırıyor.

10. Demet Mutlu - Trendyol

Demet Mutlu, 2009 yılında Harvard'dan mezun olduktan sonra büyük risk alarak kendi e-ticaret platformunu kurma cesareti gösterdi. Bugün Türkiye'nin lider e-ticaret platformlarından olan Trendyol, Mutlu'nun çağın gereksinimlerini karşılama vizyonuyla birlikte gelişti. Hem kullanıcılara hem işletmelere işlevsel ve yenilikçi bir pazar yeri kurarak kısa sürede milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Ardından Trendyol Express, Trendyol Go ve Dolap gibi ek platform ve uygulamalarla birlikte pazar payını genişletti.

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