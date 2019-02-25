Nelson Mandela'nın torunundan uluslararası topluma çağrı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu, Esed rejiminin mahkum ettiği Suriyeli kadın ve çocuklar konusunda farkındalığın artırılması için çalışarak büyük babasının mirasını sürdürüyor.

Güney Afrika Mvezo Kabilesi Geleneksel Konseyi Başkanı Zwelivelile "Mandla" Mandela, AA muhabirine verdiği demeçte, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan kadın ve çocuklara destek olma sözü verdi.

Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkat çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan Uluslararası Vicdan Hareketinin İstanbul'da yaptığı basın açıklamasında yer alan katılımcılardan Mandela, hareketin "Suriye'de savunmasız kadın ve çocuklara karşı her gün işlenen zulme karşı seslerini duyurmak amacıyla" dünyadan katılımcıları bir araya getirerek "takdire şayan" bir iş başardığını söyledi.

Zwelivelile Mandla Mandela, kanunsuzca hapis tutulan Suriyeli kadınların, "kendilerine, Güney Afrika'da Apartheid rejiminin zalim geçmişini hatırlattığını" ifade ederek uluslararası topluma, cezaevlerindeki Suriyeli kadın ve çocuklar adına daha yüksek sesle konuşması çağrısında bulundu.