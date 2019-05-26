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Nemden bunalan Konyaaltı Sahili'ne akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yüksek nemden bunalan tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu sahilde aldı.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yüksek nemden bunalan tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu sahilde aldı. Normal zamanlarda kolaylıkla görülen Beydağları manzarası yüksek nemden dolayı görünmez oldu.

Turizm kenti Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 25 derece deniz suyu sıcaklığının 24 dereceleri gösterdiği kentte nem oranı ise yüzde 70 olarak belirlendi. Nem nedeniyle kent üzerinde nem bulutu oluşurken normal zamanlarda kolaylıkla görülen Beydağları manzarası tamamen görünmez oldu. Yoğun nemden bunalan bazı tatilciler denize girerek serinlerken bazıları ise sahilde dinlenmeyi tercih etti. Denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı.

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