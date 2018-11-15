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Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne de giren Nemrut Dağı'nda tipi ve yoğun sis zirveye çıkan turistlere zor anlar yaşattı. Gün batımını izlemek için zirveye çıkmak isteyen turistler kar engeliyle karşılaştı. Zirveye yakın bölgeye kadar araçla çıkmayı başaran ziyaretçiler, kara rağmen tırmanarak yoluna devam ettiler.

Gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olarak kayıtlara geçen Nemrut Dağı'nda geçtiğimiz yıllarda yaşanan mağduriyeti yaşamaları istenmeyen turistler bir süre sonra tahliye edildi. Sis ve kar yağışının artması üzerine sevinçleri yarım kalan turist kafilesi, güvenli şekilde aşağı indirildi.

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi etkili oluyor

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Beyaza bürünen Nemrut Dağı zirvesine çıkan turistler etkili olan tipi ve yoğun sis nedeniyle zirveden indirildi. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na kar yağdı.
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Nemrut Dağı zirvesinde bulunan devasa heykelleri görmek, güneşin en güzel manzarayla doğup battığı yer olarak kabul edilen Nemrut Dağı’nda gün batımını izlemek isteyen turistler kar engeline takıldı.
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Zirvenin yakınlarına kadar araçlarla gelen ve daha sonra zirveye doğru tırmanan yerli turist kafilesi kara rağmen yukarı çıkarak, zirvedeki heykellere ulaştı. Heykellere hayran kalan ve fotoğrafını çeken turistlerin bu sevinçleri uzun sürmedi.
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Daha önce fazla etkili olmayan yoğun sis ve tipi bir anda etkisini arttırdı. Daha önceki yıllarda turistlerin yaşadıkları mağduriyet yaşanmasın diye görevliler turistlere zirveden inmeleri gerektiğini söyledi.
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Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Tuncay Köse ve Ahmet Doğan, turistleri can güvenliği için zirveden güvenli bir şekilde aşağı indirdi.
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Kar yağışının sürmesi nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken servis araçlarına zincir takılırken, turistler araçların yanına kadar yürüdü.
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Nemrut Dağı kar tipi turist

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