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Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 22:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Nemrut Dağı’nda gün batımını izledikten sonra merkeze dönmek isteyen turist kafilesini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 16 kişi yaralandı.

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Nemrut Dağı’nda gün batımını izleyen ve daha sonra Adıyaman merkeze dönmek isteyen 15 kişilik turist kafilesi, Ramazan Yetkin’in kullandığı 02 D 6074 plakalı minibüse bindi. Nemrut Dağını gezen ve gün batımını izleyen turist kafilesini taşıyan minibüsün freninin boşalması sonucu Arsemia Antik kenti yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Ramazan Yetkin ile minibüs içerisinde bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 16 yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan turist kafilesinin İzmir’den Adıyaman’a geldiği de öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman Nemrut Dağı Kaza trafik kazası turist kafilesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
GEÇMİŞ OLSUN TÜM YARALILARA ACİL ŞİFALAR VERSİN YÜCE ALLAH ONLARA.BAKIN HELE BİR NEMRUT DAĞIDA BİTLİSTE VAR, NE HARİKA BİR YER ORASI, TAĞIN ÇUKURUNDA TEKTONİK GÖL,DADAN HALEN DAHA BUHARLAR ÇIKIYOR.TÜRKİYEMİZDE EL DEĞMEMİŞ NE GÜZELLİKLER VAR..BUNLARI EN ÜST SEVİDE DEĞERLENDİRECEĞİZ İNŞALLAH.ŞİMDİKİLER CEPLERİNİN DERDİNDELER. ABD VE BATI ABİLERİNİN VERDİKERİ GÖREVLERDEN DOLAYI ELLERİ DEĞMİYOR ŞU AN. MALESEF ÜLKEMİZİN GARİBAN İNSANLARINI KODESE SOKACAĞIZ DİYE YARIŞIYORLAR,YAHU ŞU AN DEVLETİN SİLİDİRİNİN ALTINDAN GEÇENLER 400 BİN OLMUŞÇBU FETO SİHİRLİ DEĞENĞİ NEYMİŞ BÖYLE.HERKES HESABA HAZIR OLSUN
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