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Nemrut Dağı zirvesinde kız isteme ve nişan töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Bitlis'te 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'na doğa yürüyüşü esnasında kız isteme ve nişan töreni gerçekleştirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan, Güroymak, Ahlat ilçeleri arasında yer alan ve "Yeryüzü Cenneti" olarak adlandırılan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda, kız isteme ve nişan töreni gerçekleştirildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği'nce düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan Büşra Ece ve Cihan Doğar, hayatlarını birleştirme kararını yakınlarına iletti.

Doğar, ailesiyle görüştükten sonra Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş'tan yürüyüş esnasında Ece'yi babasından istemesini rica etti.

Bitlis ve Van'dan gelen 40 doğaseverin katıldığı yürüyüşün zirvesinde verilen molada Çeliktaş, Ece'yi yürüyüşe katılan baba Hasip Ece'den istedi.

Kızının da onayını alan baba Ece, Büşra ve Cihan Doğar'ın nişan yüzüğünü taktı.

Evliliğe ilk adımı atan çift, 2 bin 800 metre yükseklikte halay çekerek, arkadaşlarıyla kutlama yaptı.

Fotoğraf çekiminin ardından kılınan namazla nişan töreni sona erdi.

Baba Hasip Ece, kızının mutluluğunu istediğini ifade ederek, "Bugün burada kızımı istediler, hayırlısıyla kızımı verdik. Çok mutluyum. Benim de yıllardır hayalimdi, kızımın iyi bir aileye gelin olarak gitmesi" dedi.

Cihan Doğar da Büşra Ece'ye sürpriz yapmak istediği için doğa yürüyüşü esnasında kız isteme törenini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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