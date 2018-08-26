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Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, bayram tatili boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı.

Güneşin doğuşunu izlemek için gece geç saatlerde yola çıkan yerli ve yabancı turistler, gördükleri manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

İstanbul'dan Nemrut Dağı'ndaki güneşin doğuş ve batışını görmek için geldiğini belirten Özgür Ulustürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri burayı görmek istediğini, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini ve mutlaka tekrar geleceğini ifade etti.

Erzurum'dan gelerek, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü güneşin doğuşu ile yaşamak istediklerini ifade eden Ömer ve Zeynep Gökbaşı çifti de gün doğumunun kendilerini çok etkilediğini, devasa heykeller ve her karışında bir güzellik olan Nemrut Dağı'nın büyüleyici bir atmosferinin olduğunu kaydetti.

- "Sezonu yaklaşık 100 bin ziyaretçi ile kapatacağız"

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ise dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Nemrut'un adeta ziyaretçi akınına uğradığını, bu yıl Uzakdoğu ülkelerinin buraya çok rağbet ettiğini belirterek, "Nemrut Dağı'na bayram tatilinde her gün bini aşkın turist geliyor. Bu yıl şu ana kadar ziyaretçi sayımız 60 bini aşmış durumda. Bu şekilde devam ettiği taktirde sezonu yaklaşık 100 bin ziyaretçi ile kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Gelen ziyaretçiler daha sonra Arsemia, Eski Kahta Kalesi, Tarihi Cendere Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti.

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"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" Adıyaman Nemrut Dağı UNESCO

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