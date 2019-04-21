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Nemrut Dağı'na kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:20 | Son Güncelleme

Nemrut Dağı'na kar engeli

Adıyaman'da Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistlere kar yağışı engel oldu.

Nemrut'a çıkmak isteyen turistleri taşıyan 40 araçlık konvoy, yoğun kar yağışı nedeniyle Arsemia civarından dönmek zorunda kaldı.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'ye giden ziyaretçilerin Nemrut Dağı'na da uğradığını söyledi. Bir ay içerisinde 30 bin kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini aktaran Mente, iki gündür kar yağdığını ve yağış durduğunda ziyaretlerin kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

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