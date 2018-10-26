"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Milli park alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan dağ yağışın etkisiyle kısmen beyaza büründü.

Dağda kar kalınlığının 2 ila 4 santimetre arasında değiştiği bildirildi.

Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karının düştüğünü öğrenen ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için zirveye çıktığı belirtildi.

