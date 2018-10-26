HABER

Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Milli park alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan dağ yağışın etkisiyle kısmen beyaza büründü.

Dağda kar kalınlığının 2 ila 4 santimetre arasında değiştiği bildirildi.

Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karının düştüğünü öğrenen ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için zirveye çıktığı belirtildi.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Sema Ramazanoğlu: Sağlık hizmetlerinde çağ atladıkSema Ramazanoğlu: Sağlık hizmetlerinde çağ atladık
Klasik Araçlar ve Hobi Kulübü İzmir Retro Festivali’ndeKlasik Araçlar ve Hobi Kulübü İzmir Retro Festivali’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" Adıyaman'daki Nemrut Dağı Mevsimin ilk karı

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.