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Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:27 | Son Güncelleme

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, turizm sezonunun mart ayına kadar kapandığını bildirdi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykelleri görmek üzere Nemrut Dağı'na çıkmak için kente gelen turistlere bölgedeki kar yağışı nedeniyle izin verilmiyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, yoğun kar yağışı nedeniyle görünmüyor.

Dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşu ve batışını izlemek için kente gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na yaklaşık 3 kilometre kala geri dönmek zorunda kaldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 160 bin kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini belirterek, dağa ulaşımın sağlanamadığını, bu nedenle bugünden itibaren turizm sezonunu kapattıklarını açıkladı.

Ekinci, mart ayına kadar dağın ulaşıma kapalı olacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kar yağışı Nemrut Dağı UNESCO

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