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Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:38 | Son Güncelleme

Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nemrut Dağı'ndan dönen yerli turistleri taşıyan Kahraman P. yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Kahta-Nemrut kara yolunun Arsemia mevkisi yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta minibüs trafik kazası

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