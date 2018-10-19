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Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde bulunan dünyanın 8'inci harikası Nemrut Dağ’ında, gün batımını izledikten sonra İzmir'e dönen yerli turistleri taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde bulunan dünyanın 8'inci harikası Nemrut Dağ’ında, gün batımını izledikten sonra İzmir'e dönen yerli turistleri taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde tarihi Arsemia Kalesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Nemrut Dağı’na turist götüren Ramazan Yetkin yönetimindeki 02 D 6074 plakalı minibüs, dönüşte Arsemia Kalesi yakınlarında freni boşalınca sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Yetkin ile devrilen minibüste bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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