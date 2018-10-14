Nemrut Dağı'nın zirvesinde çiğ köfteli kutlama

ADIYAMAN (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Adıyaman Çiğköfte Festivali kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, üzerinde barındırdığı dev kültür mirasıyla dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın zirvesinde yoğrulan çiğ köfteler, ziyaretçilere ikram edildi.
Adıyaman'da bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğköfte Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor. Bu kapsamda dün İstanbul Çiğköfteci ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve Sanatkarlar Yardımlaşma Derneği (ÇİĞDER) üyeleri, tarihi Nemrut Dağı'nın zirvesinde çiğ köfte yoğurdu. Köfteler, festivali takip etmek için Ankara ve İstanbul'dan gelen basın mensupları ile turistlere ikram edildi. Çiğ köftenin yoğurulduğu anı cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, kültür mirasının bulunduğu dağın zirvesinde Adıyaman'ın tescilli lezzeti çiğ köftesini tatma imkanı buldu.
ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, AA muhabirine, çiğ köfte sektöründe binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini, ülke genelinde 30 binin üzerinde çiğ köfte satış noktasının bulunduğunu ve 100 binin üzerinde kişinin bu alanda istihdam edildiğini söyledi.
Günlük 100 tonun üzerinde üretim yapılan çiğ köfte sektörünün yüzde 85'inin Adıyamanlıların elinde bulunduğuna dikkati çeken Aybak, çiğ köftenin bu kentle özdeşleşen bir yiyecek olduğunu kaydetti.
- Ulusal medya temsilcilerine kültür turu
Festivali izleyen basın mensupları da İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci rehberliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
Gazetecilerin ilk durağı Antik Kommagene (Genlerin Topluluğu) Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan, M.Ö. 69 yılında kurulan ve bir dönem ticaret merkezi olarak da kullanılan Perre Antik Kent oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ekinci, Nekropol (toplu mezar yerleri) alanı da bulunan kent hakkında gazetecilere bilgi verdi. Ekinci, 2003-2009 yıllarında yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen iskelet ve kemik parçalarına göre o dönemde yaşayan insanların boy ortalamasının 140 ila 170 santimetre arasında olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
- Cendere Köprüsü
Milattan sonra 2 yüzyılda Roma İmparatoru Septimius Severus'un kendisi, eşi ve iki çocuğu için yaptırdığı, Cendere Köprüsü'ne gelen basın mensupları bölgeyi gezdikten sonra Kahta Çayı'na girerek serinledi.
Tek kemerli, bir savaklı olan 120 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, her biri 10 ton ağırlığındaki 92 kayanın işlenmesiyle inşa edilen Cendere Köprüsü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.
Ekip daha sonra, 350 metre yüksekliğinde kayaların üzerine inşa edilen, arkeolojik araştırmalarda içerisinde Kommagene Krallık Sarayı'nın bulunduğu tespit edilen, eski Kahta'da bulunan Yeni Kale'yi ve krallığın yazlık başkenti Arsemia Antik Kenti'ni gezdi.
- Nemrut Dağı'nı 92 bin turist ziyaret etti
Ekinci, Nemrut Dağı'nı 9 ayda 92 bin turistin ziyaret ettiğini söyledi.
Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktası olan, üzerinde barındırdığı dev kültür mirasıyla dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'nın bölgenin en fazla turist çeken yerlerinden biri olduğunu anlatan Ekinci, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki dağın aynı zamanda ülkenin önemli Milli Parklarından biri olduğunu vurguladı.
Ekinci, Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı'nın halen gizemini koruduğunu da sözlerine ekledi.
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