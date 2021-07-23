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Nemrut dönüşü feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı

23.07.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Nemrut Dağı’nı ziyaret eden ailenin içinde bulunduğu minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.

Nemrut dönüşü feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Kaza, Nemrut Yolu Kayadibi yakanlarında meydana geldi. Mehmet Selim A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak şarampole yuvarlanan minibüstekiler araçta sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaralıları çıkartmak için seferber oldu. Kazada Ayten A., Abdulhakim A. (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yaralılar Cemal A., Mehmet Selim A., Selma A., Halime A., Burak A.minibüsten çıkartılarak Kahta ve Adıyaman’da ki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

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Kaza yapan minibüste bulunan kişilerin Nemrut Dağı’nı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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