Nemrut Gölü çevresinde 12 saatlik tur

Nemrut Krater Gölü, pandemi döneminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sabah 06.00’da başlayan yaklaşık 40 kilometrelik yolu 12 saatte tamamlayan kulüp üyeleri, Avrupa Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında mükemmeliyet ödülü alan Nemrut Krater Gölü’ne dikkat çekmek için etkinliklerini sürdürüyor. Doğaseverler, dünyanın ikinci ve Türkiye’nin en büyük krater gölü olan yaklaşık 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Nemrut Krater Gölü çevresini 12 saatte dolaşarak muhteşem manzarayı fotoğrafladılar.

Bir yandan doğanın yemyeşil rengi bir yandan da krater gölünün mavimsi ve henüz yer yer erimeyen karların beyazımsı rengiyle adeta renk cümbüşüne dönüşen krater gölünün zirvesine tırmanan doğaseverler, muhteşem güzelliğe sahip kalderayı seyretmenin tadını çıkarıyor.

Bitlis Doğa ve Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında bir araya gelen 7 doğasever, tırmandıkları Nemrut Krater Gölü zirvesinde yaklaşık 40 kilometre alana sahip kraterin çanağındaki gezilerini 12 saatte tamamladılar. Nemrut Krater Gölü ile yeşil, mavi ve beyaz tonlarının bir arada görülebildiği manzarada fotoğraf çektirip kahvaltı yapan doğaseverler, bu muhteşem manzarayı görmek için insanları davet ettiler.