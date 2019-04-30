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Nemrut Krater Dağı'nda karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 750 rakımlı Nemrut Krater Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 750 rakımlı Nemrut Krater Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığı Nemrut Krater Dağı'ndaki çalışmalar 10 gündür sürdürülürken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da çalışmaları yerinde inceledi. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemurt Krater Gölü yolunun kardan temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Toplam uzunluğu 13 kilometre olan ancak özellikle vadilerde rüzgarın da etkisi ile kalınlığı 10 metreye kadar yükselen karın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı dozer, greyder, rotatif ve kepçeler görev yapıyor. Burdaki çalışmalar ise 10 gündür sürdürülüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çağatay, bölgedeki çalışmaların geceli gündüzlü yürütüldüğünü ve birkaç gün daha süreceğini söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin Nemrut Krater Dağı'nı gelip görmelerini sağlamak amacıyla çalışmaları kısa zümünda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Vali Çağatay, "Kentimiz bu sene çok yoğun bir kış yaşadı. Özel İdare'nin sadece köy yollarında açtığı yolun uzunluğu 24 bin kilometredir. Yaklaşık 8 milyon TL civarında da bir masraf yaptık. Vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar kış şartlarında rahat ettirmeye çalıştık. Bu bölgede yoğun bir kar var. Vatandaşlarımızın bu güzelliği görmeleri için özel idaremiz şu anda yolları açma çalışması yürütüyor. Bütün vatandaşlarımızı karla beraber Nemrutumuzu ve gölümüzü ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi. Yaptıkları yoğun çalışmalardan dolayı karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Vali Çağatay, "Vatandaşlarımız karda krater gölü nasıl görünüyor diye heyecanla, merakla bekliyor. Çalışmalarımız birkaç gün daha sürecek. Tamamını açamayacağız. Dolayısıyla gölün çok yakınına kadar inemeyeceğiz. Ama önümüzdeki günlerde oraları da açmış olacağız. Şu anda bölgedeki kar kalınlığı 4,5 metreden başlayıp yer yer 10 metreye kadar çıkıyor. Bu yolu açmak tabii ki kolay olmuyor. Arkadaşlarımız sıkılaşmış, sertleşmiş karı önce kepçelerle toparlıyorlar daha sonra rotatif marifeti ile atarak yolu kullanıma hazır hale getiriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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