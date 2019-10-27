Nemrut Krater Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği ve yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de huzurun ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen doğaseverler, tabloları aratmayan manzarayı, çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

- Çin'den gelen çift Nemrut'ta kamp yaptı

Fransız eşiyle Çin'den gelerek Nemrut Kalderası'nda kamp kuran Helen Huang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burayı çok beğendikleri için kamp yaptıklarını söyledi.