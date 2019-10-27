HABER

Nemrut Krater Gölü sonbahar renkleriyle büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbaharda büründüğü renk cümbüşüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini büyülüyor - Nemrut'ta eşiyle kamp yapan Çinli Helen Huang: - "Mevsim sonbahar ve her yer görüldüğü üzere altın sarısı. Geceleri gökyüzü bir başka güzel. Burayı çok seviyorum" - Burak Albayrak: - "Sanki Nemrut'a gökkuşağı inmiş gibi. Her taraf rengarenk. Gelmeyenlerin çok şey kaçıracağı bir ortam. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği ve yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de huzurun ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği şelaleye gelen doğaseverler, tabloları aratmayan manzarayı, çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

- Çin'den gelen çift Nemrut'ta kamp yaptı

Fransız eşiyle Çin'den gelerek Nemrut Kalderası'nda kamp kuran Helen Huang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burayı çok beğendikleri için kamp yaptıklarını söyledi.

Sonbahar nedeniyle her yerin altın sarısı, yeşil ve kırmızının farklı tonlarına büründüğünü anlatan Huang, "Geceleri gökyüzü bir başka güzel. Gölün etrafında hayvanları görebilirsiniz. Kesinlikle burayı çok seviyorum. Burada her yer renkli. Ağaçlar altın sarısına, turuncuya ve kırmızıya dönüyor. Her nasılsa burada yeşil yapraklar görmek de mümkün. Bazı ağaçlar yapraklarını dökse de burada renkler harika." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen arkadaşlarıyla Nemrut'un eşsiz doğasını görmeye geldiklerini belirten ziyaretçilerden Burak Albayrak da son zamanlarda haberlerde sürekli gördüğümüz eşsiz manzarayla karşılaştık. Sanki Nemrut'a gökkuşağı inmiş gibi. Her taraf rengarenk. Gelmeyenlerin çok şey kaçıracağı bir ortam. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Doğaya ve fotoğrafçılığa da merakımız var. Bu renk cümbüşünü kaçırmamak ve fotoğraf çekmek adına burayı değerlendiriyoruz."

Nemrut'a gelerek doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen, seyrine doyum olmayan manzarada fotoğraf çeken diğer ziyaretçiler de herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

PARTNERİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyorİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyor
10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı
Genç modacının tasarımı gökyüzündeGenç modacının tasarımı gökyüzünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis cümbüş çin doğa istanbul izmir Nemrut Krater Gölü renk sararmak sonbahar Tatvan

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni TİM

Soylu açıkladı! Yeni TİM geliyor

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.