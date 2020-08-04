HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini mest ediyor!

Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini mest ediyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliği taşıyor. Tarihinin en kalabalık günlerini yaşayan Nemrut Krater Gölü'ne gelenler gördükleri manzara karşısında heyecanlanmadan edemiyor.

Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü, geride bıraktığımız Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin dört bir tarafından Bitlis’e gelen vatandaşlar, doğa harikası Nemrut Krater Gölünü görmeden gitmiyorlar. 2 bin 900 metre yüksekliği ile kendine hayran bırakan Nemrut Dağı ve Krater Gölü; bünyesinde sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları ve buz mağaralarını da barındırıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” alan Nemrut Krater Gölü, Kurban Bayramı’nda da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Adana’dan bayram ziyareti için memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine gelen Hüseyin Güzel adlı vatandaş, ailesi ile birlikte daha önce hiç görmediği Nemrut’a geldiğini söyledi.

Ceyhan Güzel adlı vatandaş ise Mersin’den geldiğini ve Nemrut Krater Gölü’nü daha önce duyduğunu ama görmediğini belirterek, “Daha önce çok duymuştum ama görmemiştim. Çok merak ediyordum. Sağ olsunlar Bitlis’te yaşayan arkadaşlarım beni buraya getirdiler. İyi ki de gelmişim. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” dedi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden Abdürrahim Karabalık da, tatil günlerinde burayı tercih ettiklerini ifade ederek devlet yetkililerinden ise bazı eksikliklerin giderilmesi hususunda ricada bulundu.

İzmir’den ailece Kurban Bayramı ziyareti için Bitlis’e gelen Emine Akan Özel, Nemrut Dağı’nı ve Krater Gölü’nü daha önce hiç görmeyenlere şiddetle tavsiye ettiğini belirtti. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Önce laf attılar, sonra... İki kadını kimse ayıramadı!Önce laf attılar, sonra... İki kadını kimse ayıramadı!
TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Marmara Denizi'nde panik anları!

Marmara Denizi'nde panik anları!

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis, 'Evde kal ve maske tak' anonsuyla vatandaşları uyardı

Polis, vatandaşları böyle uyardı: Tehlike geçmiş değil

Taksim'de kadınların kavgası! Önce laf attılar, sonra...

Önce laf attılar, sonra... İki kadını kimse ayıramadı!

3 dilde tabela astılar ama... Tehlikeyi bile bile denize giriyorlar

Tehlikeyi bile bile giriyorlar

Yurt dışındaki kariyerini bırakıp köyüne döndü! 3 dil bilen çobanı gören hayret ediyor

Yurt dışı kariyerini bırakıp köyüne döndü! Bakın ne iş yapıyor

Burası ne Ege, ne de Akdeniz sahili! Çıldır Gölü tatilcilerin gözdesi oldu

Burası ne Ege, ne de Akdeniz sahili!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Flaş gelişme

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.