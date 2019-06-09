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Nemrut Krater Gölü'ne bayramda ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımlı Dünya'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü, Ramazan Bayramı tatilindi, yüzlerce yerli turist ziyaret etti.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımlı Dünya'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü, Ramazan Bayramı tatilindi, yüzlerce yerli turist ziyaret etti. ​Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 800 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra çeşitli kuş türlerine de ev sahipli yapıyor. Bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla turistlerin ilgi odağı olan Nemrut Krater Gölü, kendisine hayran bırakıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında, 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut'a, bayram tatilinde tur şirketleriyle gelen ziyaretçiler, seyrine doyumsuz doğayı fotoğraflama imkanı buldu. Ziyaretçiler, doğa harikası manzarada piknik yapmanın keyfini yaşadı. GÖLE HAYRAN KALDILAR Gaziantep'ten gelen Öğretmen Mehmet Ataşbaş, Nemrut Krater Gölü'ne hayran kaldıklarını belirterek, "Gezimize Şanlıurfa Halfeti'den başladık. Daha sonra Balıklıgöl ve Diyarbakır surlarını gezdik. Bölgede Nemrut Dağı'nı da es geçmeyelim dedik. Adıyaman Nemrut Dağı'nı görmüştüm, ancak Nemrut Krater Gölü bizim için bir özlemdi. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Bu fırsatı ailemle değerlendirip bölgeye geldik. Burada müthiş bir manzara ile karşılaştık. İnsanların önyargılarını parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor. Bu bölgedeki tarihi güzellikleri insanlar gözlemleyerek ya da duyarak değil, yaşayarak öğrensin. Bölgeye önyargılar maalesef halen var. Bu önyargılar parçalamanın en güzel yolu da bölgeyi yaşayarak, havayı teneffüs ederek, doğanın güzelliklerini içinize çekmekle olur. Buraları gezmeden ölmeyin. Vatanın her tarafı kutsal. Onun için lütfen insanlar önyargılarını dağıtsınlar. Batıdaki tüm insanları bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi. DÖRT MEVSİM BİR ARADA Geziye katılan Eylem Ataşbaş ise, Nemrut Krater Gölü'nde dört mevsimin bir arada yaşandığını ifade ederek, "Tarihi güzellikler bakamından Mardin, Midyat ve Ahlat'ı çok beğendim. Doğa güzellikleri çok farklı. Burası dört mevsim bir arada. Kışın kar göremeyenler, yaz mevsiminde gelip burada kar görebilirler. Yüzmek isteyenler için güzel bir alternatif. Doğa yürüyüşü yapmak için harika yerler var. Herkesin buralara gelip görmesi gerekiyor. Buralar gizli kalmış cennet" diye konuştu.

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