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Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yoğun ilgi görüyor.

Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yoğun ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurup bu doğal güzellikleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de, 100 kişilik ekiple Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurdu. Kulüp üyeleri göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yapmanın keyfini yaşayadı. Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Düzenledikleri gezilerde özellikle aileler ve çocuklarının da katılmasını önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Demez, "Doğaya çıkan anneler doğasever bir nesil yetiştirecek. Onun için özellikle annelerin ve çocuklarının da doğaya çıkmasına ayrı önemsiyoruz. Stresten kurtulmak için doğa ile buluşmamız gerekiyor. Yaptığımız gezi etkinliklerinde doğaya sahip çıkmamız ve korumamız gerektiğini, anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu her zaman söylüyoruz, bir fidanda dikin, bir çöpü de yerden siz kaldırın, doğal yaşama önem verin, sahip çıkın. Biz doğaya sahip çıkmazsak bunun geri dönüşü olmaz. Aynı zamanda tarihin düşmanı definecilere ve doğal yaşam katilleri olan avcılara da geçit vermeyelim. Onlara karşı hep beraber mücadele edelim. Bu doğal güzellikler, tarihimiz bizlere mirastır sahip çıkalım" dedi.

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