HABER

Nemrut yolu kardan temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışması yürütülüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 rakımlı Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekipleri, 12 kilometrelik Nemrut Dağı yolunda iş makineleriyle birkaç gündür kar temizleme çalışmayı gerçekleştirdi. Ekipler, geri kalan 5 kilometrelik bölümde de çalışmaları sürdürerek, yolu açmayı palanlıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu yıl turizm sezonunun oldukça canlı olacağını düşünüyoruz. Şimdiden otellerimizde nisan, mayıs ve haziran ayları için rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Çok yakın bir sürede Nemrut Dağı'nı ziyaretçilerin hizmetine açmış bulunacağız." dedi.

Nemrut yolu Karadut köyünde pansiyon işleten Bayram Çınar, bu yıl çalışmaların erken başlamasının alınmasının kendilerini ve ziyaretçileri sevindirdiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Türkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’danTürkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’dan
Tarihi Edirnekapı surlarında intihar girişimiTarihi Edirnekapı surlarında intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Karayolları ekipleri Nemrut Dağı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.