HABER

Nemrut yolunda otomobil devrildi: 6 yaralı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı görmeye giden ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nı görmeye giden ailenin içinde olduğu otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Nemrut Dağı yolunda meydana geldi. Mehmet Doğan'ın kullandığı 02 KA 477 plakalı otomobil, tarihi Arsemia Kalesi yakınında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Sevgi (35), kardeşi Mahmut (33), çocukları Busenur (14), Beyaznur (3) ve Halil Doğan (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler
Adana’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaAdana’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Cehennem Deresi Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıCehennem Deresi Vadisi’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçiyi, patronları dövdü!

Maaşını isteyen işçiye feci dayak!

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Büyükada’da panik anları! 'Tsunami zannettim'

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.