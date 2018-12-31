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Nemrut'ta mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Nemrut'ta mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 4 dağcı, jandarma ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağcılar M.K, H.S, M.A.Y. ve N.N'nin Nemrut Dağı'na tırmanırken yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kayadibi köyü yakınlarında oldukları tespit edilen dağcılar, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan dağcıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman dağcılar Nemrut

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