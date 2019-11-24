Nemrut'taki yavru ayılara ziyaretçi ilgisi

Annelerini kaybeden ve hayata tutunan yavru ayıların korunması gerektiğini belirten Taşar, şöyle konuştu:

"Bölgeye ziyarete gelen vatandaşlar bu yavrulara yoğun ilgi gösteriyor. Bu hayvanların korunması gerekiyor. Doğadaki vahşi hayvanların insanlar tarafından ne kadar çok sevildiğine şahit olduk. Onlara dokunmadıkça ve incitmedikçe, zararsız olduklarını söyleyebiliriz. Bu hayvanlar yiyeceğe koşuyor, zarar vermiyor. Bugün farkındalık oluşturmak, hayvanların da sevgiye ve yiyeceğe ihtiyaç duyduğunu göstermek için buraya geldik. Dünyada eşi benzeri olmayan güzelliklere sahip. Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülmüş doğa harikası bir yerdir. İnsanları, yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyoruz."

