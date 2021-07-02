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Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'

02.07.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı'nın, aylarca polisten kaçmayı başarmasının ardından, Atina'da yakalandığı bildirildi.

Neo-Nazi Altın Şafak'ın firari Genel Başkan Yardımcısı 'Atina'da yakalandı'

Yunanistan'da neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı'nın, aylarca polisten kaçmayı başarmasının ardından, Atina'da yakalandığı bildirildi.

Hristos Pappas, Altın Şafak'ın tüm lider kadrosunun, suç örgütü yönetmekten hüküm giydiği geçen Ekim ayından bu yana aranıyordu.

13 yıl hapis cezası alan Pappas, teslim olmayı reddetmişti.

Pappas'ın Nazizm saplantılı olmakla tanınıyor ve Altın Şafak'ın başlıca ideloğu olarak kabul ediliyor.

Bir polis kaynağı AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Pappas'ın Atina'nın Zografou semtindeki bir evde yakalandığını söyledi.

Polisin yazılı açıklamasında, Pappas'ın adı anılmazken, 59 yaşındaki bir erkeğin terörle mücadele suçlarından tutuklandığı ve bugün savcının karşısına çıkartılacağı belirtildi. Açıklamada, Pappas'ın saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki bir kadının da gözaltına alındığı bildirildi.

Pappas'ın avukatı henüz bir açıklama yapmadı. Avukat geçen Ekim ayında, temyizde cezasının bozulmasını bekleyen müvekkilinin teslim olmayacağını söylemişti.

Pappas, Altın Şafak'ın kurucu üyelerinden biri ve liderinin yakın arkadaşıydı. Nazi bayrağı altında bir fotoğrafı ve çocuklara Hitler selamını öğretirken gösteren görüntüleri ortaya çıkmıştı.

2012'deki mali krizin ardından Altın Şafak'ın aldığı destek zirve yapmış, ancak göçmenlere ve solculara yönelik saldırıları tepki yaratmıştı.

Anti-faşist bir rapçinin 2013'te bir Altın Şafak destekçisi tarafından öldürülmesinin ardından, partiye yönelik adli soruşturma başlatılmıştı.

Dava beş yıldan uzun sürmüş ve geçen Ekim ayında 68 zanlıya ceza verilmişti.

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