HABER

Neon'ları konuşturan "Absürt" sergi sanatseverleri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Artweeks@Akaretler kapsamında Ardan Özmenoğlu'nun fikir önderliğinde hazırlanan "Absürt" adlı sergi, Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor - Sanatçı Özmenoğlu: - "Bu sergi renk, ışık ve enerji dolu bir sergi. Gelenler eğer mutsuzlarsa burayı gezdikten sonra buradan bambaşka bir ruh haliyle çıkacaklarına eminim" - Aslında neonlar hepsi bir araya geldiğinde aynı şeyi konuşuyor. Bu sergi biraz da sanırım sadece üretimimizde karşılaştığımız zorlukları değil sanatçı olmanın zorluklarına da değiniyor" - "Bu sergi sadece bir kere yapılıp bitmeyecek. 35 sanatçının bir araya gelmesiyle burada bir arşivlik bilgi de oluşuyor. Bu sergi, bölüm 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Çünkü Türkiye'de sadece 35 sanatçı yok, çok çok fazla sanatçı var ama kendi seslerini duyuramıyorlar"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sanatçı Ardan Özmenoğlu, hazırladığı "Absürt" adlı sergiye ilişkin, "Bu sergi renk, ışık ve enerji dolu bir sergi. Gelenler eğer mutsuzlarsa burayı gezdikten sonra buradan bambaşka bir ruh hali ile çıkacaklarına eminim." dedi.

Kullandığı farklı malzemeler ve tekniklerle oluşturduğu kendine özgü sanat tarzıyla tanınan Özmenoğlu'nun fikir önderliğinde Artweeks@Akaretler kapsamında gerçekleştirilen "Absürt" adlı sergi, Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu'nun desteğiyle Artweeks@Akaretler'in üçüncü edisyonunda yer alan sergi, çağdaş sanat alanında Türkiye'nin önde gelen 35 sanatçısını tek fikir ve aynı teknikte bir araya getiriyor.

- "Sanatçının bir derdi vardır"

Sanatçıların üretim aşamasında karşılaştıkları absürt kelimelerden ve cümlelerden yola çıkarak hazırladıkları sergiye dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ardan Özmenoğlu, bu cümleleri sanatçıların kendi el yazılarıyla neon eserlere dönüştürdüklerini söyledi.

Özmenoğlu, sergi fikrinin başlangıcında tüm sanatçılara bir beyaz kağıda başlarından geçen olayları yazmalarını istediğini belirterek, "Hepsi kağıt üzerinde kendi el yazılarıyla başlarına gelen o anı, cümleyi, kelimeyi anlattılar. Hatta bu sergide birçok eserde göreceksiniz, karşılıklı konuşmalar da var." dedi.

Sergide toplam 36 sözün yer aldığını aktaran Özmenoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında neonlar hepsi bir araya geldiğinde aynı şeyi konuşuyor. Bu sergi biraz da sanırım sadece üretimimizde karşılaştığımız zorlukları değil, (sanatçı olmanın zorluklarına da değiniyor) Sanatçı olmak zaten çok zor bir iş. Her şeyle savaşırsınız, mücadele verirsiniz. Bir derdiniz vardır. Derdinizi anlatamazsınız. Bir de üstüne üstlük anlaşılamazsınız bir türlü. Yani ne yaptığınızı bir türlü anlayamazlar. Aslında bu absürt olaylar biraz da bu durumlardan kaynaklanıyor. Mesela 'Ben seni bu işlerle hobi olarak uğraşıyorsun zannediyordum' gibi bazı cümleler var, bunu bir doktora söyleyemezsiniz ama nedense sanatçılara söylenebiliyor."

- "Sergi aynı zamanda arşivlik bir bilgiyi oluşturuyor"

Ardan Özmenoğlu, sanatçılığın ciddi bir iş olduğunun altını çizerek, "Ben sanatçıyım dediğinizde başka bir iş yapmazsınız aslında ama nedense bu konuda akıl veren çok olur. Bu süreçte ustasından, koleksiyonerine, izleyicisinden ailemize kadar birden fazla absürt cümleyle karşılaşıyoruz." dedi.

Türk sanat tarihi açısından serginin önemine dikkati çeken Özmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sergi sadece bir kere yapılıp bitmeyecek. 35 sanatçının bir araya gelmesiyle burada bir arşivlik bilgi de oluşuyor. Bu sergi, bölüm 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Çünkü Türkiye'de sadece 35 sanatçı yok, çok çok fazla sanatçı var ama kendi seslerini duyuramıyorlar. Bu bakımdan fikirler üretilmeye devam edecek. Hatta daha sonraki sergide galericilerin başına gelen absürt olayları ve diğer sezonda da koleksiyonerlerin başına gelen absürt olayları işleyebiliriz."

Sergi aracılığıyla ziyaretçilerin sanatçıları daha iyi anlayabileceklerini belirten Özmenoğlu, "Bu sergi renk, ışık ve enerji dolu bir sergi. Gelenler eğer mutsuzlarsa burayı gezdikten sonra buradan bambaşka bir ruh haliyle çıkacaklarına eminim." değerlendirmesini yaptı.

Aralarında Ali Kotan, Burcu Perçin, Ekin Su Koç, Emre Namyeter, Fırat Engin, Genco Gülan, Gülay Semercioğlu, Günnur Özsoy, Nejat Satı ve Seçkin Pirim'in yer aldığı toplam 35 sanatçının eserleri, yaklaşık 3 hafta boyunca neon atölyesinde hazırlandı.

Sergi, 22 Eylül'e kadar görülebilecek.

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Sahil işgâline geçit yokSahil işgâline geçit yok
25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Absürt Ardan Özmenoğlu "Artweeks@Akaretler" neon neon sanatı sergi

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

25. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru dönemi başladı: Başvuru şartları nedir?

25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!

HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

Askere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.