Özmenoğlu, sergi fikrinin başlangıcında tüm sanatçılara bir beyaz kağıda başlarından geçen olayları yazmalarını istediğini belirterek, "Hepsi kağıt üzerinde kendi el yazılarıyla başlarına gelen o anı, cümleyi, kelimeyi anlattılar. Hatta bu sergide birçok eserde göreceksiniz, karşılıklı konuşmalar da var." dedi.

Sergide toplam 36 sözün yer aldığını aktaran Özmenoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında neonlar hepsi bir araya geldiğinde aynı şeyi konuşuyor. Bu sergi biraz da sanırım sadece üretimimizde karşılaştığımız zorlukları değil, (sanatçı olmanın zorluklarına da değiniyor) Sanatçı olmak zaten çok zor bir iş. Her şeyle savaşırsınız, mücadele verirsiniz. Bir derdiniz vardır. Derdinizi anlatamazsınız. Bir de üstüne üstlük anlaşılamazsınız bir türlü. Yani ne yaptığınızı bir türlü anlayamazlar. Aslında bu absürt olaylar biraz da bu durumlardan kaynaklanıyor. Mesela 'Ben seni bu işlerle hobi olarak uğraşıyorsun zannediyordum' gibi bazı cümleler var, bunu bir doktora söyleyemezsiniz ama nedense sanatçılara söylenebiliyor."