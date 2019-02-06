"Neophilia" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Zeynep Çopur'un ilk kişisel sergisi "Neophilia", F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Tuval üzerine yağlı boyanın yanı sıra farklı malzeme ve tekniklerle yapılan yaklaşık 18 eserin yer aldığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Çopur, sanat çalışmalarına ilk olarak Rusya'da başladığını, son 5 yıldır da İstanbul'da devam ettiğini söyledi.

Çopur, sergi hazırlıklarının bir yıl sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Hazırlıkların ilk 5 ayı sadece okuma ve yazma üzerine geçti. Bu çalışmalar aslında insanların çok hızlı değişen dünyaya karşı bir muhafaza etme güdüsüne binaen katılaşmasını anlatıyor. Bu katılaşmayı da eserlerimde mermer üzerinde dalga hareketleriyle resmetmeye çalıştım. Bu dalga hareketleri bir yandan insanların daha esnek düşünmesini, kendimizi ne kadar değişime kapatıyoruz bunları sorguluyor."

Serginin başlığına da değinen Çopur, Neophilia kavramının yeniliği sevmek ve yeniliğe olan tutku manalarına geldiğini ifade etti.

Sergi, 2 Mart'a kadar görülebilecek.

