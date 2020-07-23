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NEOWISE kuyruklu yıldızı artık Dünya'ya daha yakın! NEOWISE nasıl görülür? NEOWISE kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızı için beklenen tarih geldi çattı. NEOWISE kuyruklu yıldızı Dünya'ya 23 Temmuz günü en yakın mesafede olacak. Böylece NEOWISE'ı çıplak göz ile daha rahat görmek mümkün olacak. Peki NEOWISE Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı ve NEOWISE hakkında bilinen her şey...

NEOWISE kuyruklu yıldızı artık Dünya'ya daha yakın! NEOWISE nasıl görülür? NEOWISE kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek?

NEOWISE kuyruklu yıldızı ya da NASA'nın adıyla C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızı geçtiğimiz haftalara damgasını vurdu. Ülkemizde de birçok şehirden gözlenen kuyruklu yıldız, meraklıları tarafından fotoğraflanabildi. Ancak onu gözleyen kişilerin çoğu teleskop gibi ek aksesuarlar ile kuyruklu yıldızı daha iyi gözlemleme şansı yakaladıl. Bu hafta ise ek aksesuara gerek kalmadan NEOWISE'ı görmek mümkün olabilir. Peki NEOWISE kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görünecek?

NEOWISE ÇIPLAK GÖZ İLE GÖRÜLEBİLECEK

C/2020 F3 (NEOWISE) 23 Temmuz'da (bugün) Dünya'mıza oldukça yaklaşacak ve gezegene en yakın geçişine başlayacak. Yakın dediğimize de bakmayın zira kuyruklu yıldız tam 103 milyon kilometre uzaklıktan bizlere selam vererek geçip gidecek. NEOWISE, bugünden itibaren ise dünyanın farklı noktalarından çıplak göz ile görülebilecek. NEOWISE Türkiye'den görülebilecek mi? sorusuna ise güzel bir yanıtımız var.

NEOWISE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

NEOWISE, Türkiye'den akşam saatlerinde ve gün doğumuna 1-1,5 saat kala (takriben saat 3- 4.30 arasında) çıplak göz ile izlenebilecek. Tabi en iyi görüş için açık ve ışık kirliliğinden görece arındırılmış bir gökyüzü şart. NEOWISE nasıl görülür? diye soruyorsanız da bunun cevabı gayet basit. Zira, bunun için kuyruklu yıldızı, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısımlarında aramanız gerekecek. Görmekte yine de zorluk yaşıyorsanız size bir ipucu da verelim. iOS ve Android mağazalarında yer alan gökyüzü uygulamalarını kullanarak NEOWISE'ı rahatlıkla bulabilir ve akıllı telefonunuzun zoom yeteneğini kullanarak kuyruklu yıldızı daha iyi görebilirsiniz.

NEOWISE kuyruklu yıldız

NEOWISE için endişelenmeye ise hiç gerek yok. Çünkü NASA'nın dediğine göre bir sonraki geçişi 6 bin 766 yıl sonra olacak NEOWISE Dünya için bir tehlike arz etmiyor. Bu yüzden biz dünyalılara, ömrümüzde geçişini bir daha göremeyeceğimiz kuyruklu yıldızın olağanüstü manzarasını gözlemek kalıyor.

NEOWİSE KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?

C/2020 F3 NEOWISE ilk kez 27 Mart 2020'de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından keşfedildi. Güneş'in yakınından geçerek Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız, adını ise keşfinde büyük rol oynayan NEOWISE teleskobundan aldı. NASA'nın verdiği bilgilere göre NEOWISE yaklaşık 5 kilometre çapında ve Güneş sisteminin köklerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı.

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