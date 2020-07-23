NEOWISE kuyruklu yıldızı artık Dünya'ya daha yakın! NEOWISE nasıl görülür? NEOWISE kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görülecek?

NEOWISE kuyruklu yıldızı ya da NASA'nın adıyla C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızı geçtiğimiz haftalara damgasını vurdu. Ülkemizde de birçok şehirden gözlenen kuyruklu yıldız, meraklıları tarafından fotoğraflanabildi. Ancak onu gözleyen kişilerin çoğu teleskop gibi ek aksesuarlar ile kuyruklu yıldızı daha iyi gözlemleme şansı yakaladıl. Bu hafta ise ek aksesuara gerek kalmadan NEOWISE'ı görmek mümkün olabilir. Peki NEOWISE kuyruklu yıldızı ne zaman saat kaçta görünecek?

NEOWISE ÇIPLAK GÖZ İLE GÖRÜLEBİLECEK

C/2020 F3 (NEOWISE) 23 Temmuz'da (bugün) Dünya'mıza oldukça yaklaşacak ve gezegene en yakın geçişine başlayacak. Yakın dediğimize de bakmayın zira kuyruklu yıldız tam 103 milyon kilometre uzaklıktan bizlere selam vererek geçip gidecek. NEOWISE, bugünden itibaren ise dünyanın farklı noktalarından çıplak göz ile görülebilecek. NEOWISE Türkiye'den görülebilecek mi? sorusuna ise güzel bir yanıtımız var.

NEOWISE NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

NEOWISE, Türkiye'den akşam saatlerinde ve gün doğumuna 1-1,5 saat kala (takriben saat 3- 4.30 arasında) çıplak göz ile izlenebilecek. Tabi en iyi görüş için açık ve ışık kirliliğinden görece arındırılmış bir gökyüzü şart. NEOWISE nasıl görülür? diye soruyorsanız da bunun cevabı gayet basit. Zira, bunun için kuyruklu yıldızı, kuzeye doğru Büyükayı takım yıldızının alt kısımlarında aramanız gerekecek. Görmekte yine de zorluk yaşıyorsanız size bir ipucu da verelim. iOS ve Android mağazalarında yer alan gökyüzü uygulamalarını kullanarak NEOWISE'ı rahatlıkla bulabilir ve akıllı telefonunuzun zoom yeteneğini kullanarak kuyruklu yıldızı daha iyi görebilirsiniz.