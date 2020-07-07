NEOWISE kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşırken astronotlara yakalandı!

Gezegenimiz yüzyıllardır asteroidlerle ve kuyruklu yıldızlarla tehdit ediliyor. Hatta bunlardan birisi Dünya'nın bizden önceki sahiplerinden biri olan dinozorların yüzde 75'ini bile yok edebildi. Fakat bu haberimizde amacımız sizi Dünya'nın yaşayacağı bir tehlike ile korkutmak değil, aksine amacımız NEOWISE isimli kuyruklu bir yıldızın tarihi yolculuğuna tanık olmanız.

NEOWISE KUYRUKLU YILDIZI DÜNYA'YA 103 MİLYON KİLOMETRE YAKLAŞACAK

NEOWISE adı verilen ve 754 metrelik bir çapa sahip olan kuyruklu yıldız, Dünya'mıza doğru hızla yaklaşıyor. Geride bıraktığımız günlerde Güneş'e yakın geçiş yapan NEOWISE, bu kez Dünya'nın yakınından geçiş yapacak. Kilometrelerce kuyruğu bulunan NEOWISE, 23 Temmuz'da Dünya'ya 103 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek. Bu geçiş öncesi NEOWISE'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından tarihi fotoğrafları çekildi bile.

İŞTE ASTRONOTLARIN ÇEKTİĞİ NEOWISE FOTOĞRAFLARI

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından çekilen fotoğraflarda NEOWISE kuyruklu yıldızı, Dünya ile aynı karede parlak bir şekilde görüntüleniyor. Bu karede onun Dünya'nın yanında ne kadar küçük kaldığının bir kanıtı. Fakat ne kadar küçük olursa olsun NEOWISE Dünya'ya çarpması durumunda gezegene çok ciddi zararlar verebilir. Neyse ki korkmanıza gerek yok. Zira uzmanlar NEOWISE kuyruklu yıldızının Dünya'ya çarpma ihtimalinin olmadığını söylemekte.

