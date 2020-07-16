HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi

Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 19:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntüledi.

Tekirdağ'da yaşayan fotoğraf tutkunu İlker Uskan, NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ semalarında görüntülendi.

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla iyi kareler yakalanabileceğini belirten Uskan, bu yıldızın dünya yakınlarından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını söyledi. (DHA)

3

4

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Sonuç sayfasını açtığında şoke oldu! LGS cevap kağıdı kaybolduSonuç sayfasını açtığında şoke oldu! LGS cevap kağıdı kayboldu
İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

Saç saça baş başa kavga: Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı

İlginizi Çekebilir

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kurban Bayramı uyarıları!

Bilim Kurulu üyesinden Kurban Bayramı uyarıları!

LGS cevap kağıdı kayboldu, sınavı iptal edildi

Sonuç sayfasını açtığında şoke oldu! LGS cevap kağıdı kayboldu

Karabük'te iki kez karantinaya alınan köyde hayat normale döndü

İki kez karantinaya alınmıştı! O köyde hayat normale döndü

Gece bekçisiyle firma sorumlusu arasında silahlı kavga!

Gece bekçisiyle firma sorumlusu arasında silahlı kavga!

Ankara'da kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı

Şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.