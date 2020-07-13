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Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'den görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı olan Neowise, temmuz ayında dünyadan görülmeye başlandı. Neowise kuyruklu yıldızı, Karacabey Longoz Ormanları’ndan görüntülendi.

Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye'den görüntülendi

NASA tarafından mart ayında keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, 11 Temmuz’da dünyadan görünmeye başlandı. Geçen haftalarda Merkür'ün yörüngesinden ayrılan kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçti. Güneş’e yakın geçmesi nedeniyle parlaklığı artan Neowise, bu sayede Dünya'dan çıplak gözle görülebildi.

'YARIM SAAT SÜRDÜ'

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise Neowise kuyruklu yıldızını, longoz ormanları ile birlikte fotoğrafladı. Karacabey Longozu’na bu yıldızla dikkat çekmek istediğini belirten Tüydeş, ''Karacabey Longoz Ormanı’nda gece boyunca belirlediğim yerlerde kuyruklu yıldızın ortaya çıkmasını bekledim. Tam da belirtildiği gibi sabaha karşı 04.00 itibariyle yüzünü gösteren bu mucizevi an yaklaşık yarım saat sürdü ve sabahın ilk ışıklarıyla gözden kayboldu'' dedi.

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Kaynak: DHA


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