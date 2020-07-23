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NEOWISE kuyruklu yıldızı uzaydan görüntülendi, kendine hayran bıraktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 10:28 | Son Güncelleme

C/2020 F3 NEOWISE kuyruklu yıldızı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından fotoğraflandı. NEOWISE kuyruklu yıldızının uzaydaki görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından ‘C/2020 F3 NEOWISE’ isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kendisini keşif eden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülendi. Güneş doğmadan önce ortaya çıkan kuyruklu yıldız görüntüsü ile eşsiz manzaralar oluşturdu.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Dünya’nın üzerinde güneş doğarken orta çıkan manzara ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

NEOWISE 7 BİN YIL SONRA GERİ DÖNECEK

Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldız, saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. Neowise’ın yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri dönerek tekrar Dünya’dan görülebilecek. 23 Temmuz'un ise Neowise’ın Dünya’ya en çok yaklaşacağı gün olduğu öğrenildi.

İHA

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