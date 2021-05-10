Nepal'de koronavirüs vakaları yüzde 2500 arttı!

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nepal'de dün 8 bin 287 vaka bildirilirken bu geçen ay bildirilen 337 vakadan sonra inanılması güç bir artışa işaret ediyor. Uzmanlar Nepal'in yeni Hindistan olacağını belirtirken vakaların sadece 1 ayda %2500 oranında arttığı uyarısında bulundu.

Öte yandan dün 53 kişinin hayatını kaybettiği ülkede dört hafta önce sadece bir ölüm kayıtlara geçmişti.

OKSİJEN SIKINTISI

Doktorlar hastanelerde yatak sıkıntısı baş gösterdiğini ve Nepal'in de tıpkı Hindistan gibi büyük bir oksijen sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu aktarıyor.

Nepalli doktorlar, ülkede oksijen ve yatak yetersizliği nedeniyle büyük bir kriz uyarısında bulundu.

Katmandu'da İleri Tıp ve Cerrahi Hastanesi Başkanı Dr. Jyotindra Sharma, Kovid-19 hastalarını tedavi eden hiçbir hastanede boş yatak kalmadığını belirterek "Yeterli yatak olsa bile oksijen sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin kapasitesinin artırılmasının hemen gerçekleşebilecek bir plan olmadığına işaret eden Sharma, hastaların sokaklarda hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini aktardı.