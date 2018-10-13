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Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2018 08:39 | Son Güncelleme

AFP'nin haberine göre, Nepal'de şiddetli fırtınaya yakalanan en az 8 dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
nepal fırtına dağcı

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