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Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Nepal’de etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 50’ye yükseldi.

Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

Nepal’de Perşembe gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle 18’i çocuk olmak üzere 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 24 kişinin kayıp olduğu, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Sürekli yağış, nehirlerdeki su seviyesinin de yükselmesine neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 bin 385 ev selden zarar gördü. Polis, başkent Katmandu'da 185 kişinin, ülke genelinde ise bin 104 kişinin sel sularından kurtarıldığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları için ülke genelinde toplam 27 bin 380 personel görevlendirildi.
Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının üç gün daha süreceği bildirildi.

(İHA)

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nepal sel muson yağmurları

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