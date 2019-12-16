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Nepal'den Ankara'ya çalışmaya gelen genç kız şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istedi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Nepal’den çalışmak için Ankara’ya gelen Sonam Karmu Hyolmo (18), yanında çalıştığı avukat G.A.’dan şiddet gördüğü iddiasıyla sosyal medya aracılıyla yardım istedi.

İddialara göre Nepalli Sonam Karmu Hyolmo, geçen ağustos ayında, avukat G.A.’nın 4 yaşındaki çocuğuna bakmak için ülkesinden Ankara’ya geldi. Aylık 400 Euro’ya anlaşan Hyolmo’nun yaklaşık 1 ay baktığı çocuk, anaokuluna başladı. Bunun üzerine aile, Nepalli kadını ülkesine göndermek istedi. İddiaya göre, Hyolmo da babasının hasta olduğunu ve çalışması gerektiğini söyledi. Aynı evde temizlik işleri yapmaya başlayan Hyolmo, yemek yapmayı öğrenmek için G.A.’nın annesi Y.D.’nin işlettiği özel kız öğrenci yurduna gitti. Burada tanıştığı Hindistanlı öğrenciye ise evde şiddet gördüğünü söyleyerek pasaportuna el konulduğunu iddia etti. Hyolmo’yu videoya kaydeden Hindistanlı öğrenci, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sosyal medyada çok yankı uyandıran görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüler üzerine kız yurduna polis geldi. İfadesi alınan Hyolmo, yanında çalıştığı avukat G.A.’dan şikayetçi oldu. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken, avukat G.A.’nın ifadesi alındı. Kız yurdunun sahibi Y.D. ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
nepal Ankara

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ne kadar şerefsiz insanlar var kızcağız çalışmaya gelmiş gurbete gelmiş sahip çıkmamız gerekirken biz her türlü kullanım yoluna gitmeyi düşünüyoruz o değil kul hakkını temelli unutuyoruz
Memlekette bir siz ektiniz nepalli kardeşlerimiz de var mış
Tepenemi oturdu senden ekmek mi istedi sıkıntın nedir senin sen nasıl bir yaratıksın?
şüphelinin annesi yurt müdürünün işvereni, yurt müdürü de yok öyle bişey demiş tei allam
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