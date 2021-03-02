HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı

Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı

02.03.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı

Nepal’in Taplejung bölgesinde bir kasabada çıkan yangında 40 evin yandığı belirtildi.Nepal’in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında yangın çıktı.

Nepal’in Taplejung bölgesinde bir kasabada çıkan yangında 40 evin yandığı belirtildi.
Nepal’in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çinko levha çatıları bulunan birbirine bitişik taş ve ahşap evlerin kısa sürede alev aldığı belirtildi. Yangında en az 40 evin kullanılamaz hala geldiği öğrenildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 4 saat sonra yangını kontrol altına almayı başardı.
Yangında can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, hasar tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzleMasumlar Apartmanı Son Bölüm İzle
Atmosferik mi turbo mu? Atmosferik motor nedir, turbo motor mu?Atmosferik mi turbo mu? Atmosferik motor nedir, turbo motor mu?

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İstanbul'da su borusu patladı, yol göle döndü

Bu görüntü İstanbul'dan! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İskenderun Körfezi'nde görüntülenmişti! 12 metrelik balina yavrusu kıyıya vurdu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon’da korkutan görüntü

'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon’da korkutan görüntü

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Ankara Barosu'ndan köpek ölümleriyle ilgili suç duyurusu

Ankara'daki vahşetle ilgili yeni gelişme

Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır risk grupları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.