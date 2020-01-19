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  4. Nepal'de çığlar, kaybolan dağcıları arama çalışmalarını zorlaştırıyor

Nepal'de çığlar, kaybolan dağcıları arama çalışmalarını zorlaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Nepal'de çığlar, kaybolan dağcıları arama çalışmalarını zorlaştırıyor

KATMANDU (AA) - Nepal'in Annapurna bölgesinde dün çığ düşmesi sonucu kaybolan 7 dağcıyı arama çalışmaları, meydana gelen yeni çığlar nedeniyle zor şartlarda yürütülüyor.

Nepal Turizm Müdürlüğü yetkilisi Mira Açarya, dün Anna Purna Dağı'nda 3 bin 230 metredeki kamp yerine düşen çığın ardından kaybolan 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberi arama çalışmalarının kötü hava koşulları nedeniyle zorlukla yürütüldüğünü bildirdi.

Zirve kamplarında ve etrafındaki patikalarda çığlar nedeniyle yaklaşık 200 dağcının helikopterlerle kurtarıldığını aktaran Açarya, sıkça tekrar eden küçük çığların bölgede karadan kurtama faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Açarya, kayıp dağcıları arama çalışmalarına çığlar durduktan sonra devam edileceğini kaydetti.

Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından düşen çığ sonucu 4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehber kaybolmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 30'lu ve 50'li yaşlarındaki iki kadın ile 50'li yaşlarındaki iki erkekten oluşan Güney Koreli dağcı ekibinin Nepal'de gönüllü hizmet yapan öğretmenler olduğunu açıklamıştı.

Nepal'de Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 dağcı yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Annapurna çığ nepal

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