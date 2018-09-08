Nepal'de helikopter kazası

KATMANDU (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Katmandu'nun 80 kilometre kuzeyinde yaşanan kazada özel bir havacılık şirketine ait 7 kişiyi taşıyan helikopter dağa çarparak yere çakıldı.
Kazada aralarında pilotun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken, bir kadın yolcu yaralı olarak kurtuldu. Kurtarma ekipleri yaralı yolcuyu sedyeyle bölgeden tahliye etti.
Helikopterdeki bir yolcunun ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp yolcuyu arama çalışmaları yoğun sis ve yağmurda devam ettiği aktarıldı.
Yolcular arasında 68 yaşında bir Japon vatandaşının bulunduğu, diğer yolcuların ise Nepalli olduğu belirtildi.
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