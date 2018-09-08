HABER

Nepal'de helikopter kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti

KATMANDU (AA) - Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Katmandu'nun 80 kilometre kuzeyinde yaşanan kazada özel bir havacılık şirketine ait 7 kişiyi taşıyan helikopter dağa çarparak yere çakıldı.

Kazada aralarında pilotun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken, bir kadın yolcu yaralı olarak kurtuldu. Kurtarma ekipleri yaralı yolcuyu sedyeyle bölgeden tahliye etti.

Helikopterdeki bir yolcunun ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp yolcuyu arama çalışmaları yoğun sis ve yağmurda devam ettiği aktarıldı.

Yolcular arasında 68 yaşında bir Japon vatandaşının bulunduğu, diğer yolcuların ise Nepalli olduğu belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Seferihisar Belediyesi iklim için ses verdiSeferihisar Belediyesi iklim için ses verdi
Çelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştuÇelik işçileri, arkadaşlarının cenaze namazına yetişmek için koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter kazası Katmandu nepal

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.