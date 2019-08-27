HABER

Nepal'de kaplan saldırısında 2 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Nepal'de kaplan saldırısında 2 kişi öldü

Nepal'de kaplan saldırısına uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Şinhua'da yer alan habere göre, Bardia Milli Parkı yetkilileri, son bir haftada parka yakın yerleşim yerlerinde kaplanların insanlara saldırdığını belirtti.

Yetkililer, Bhuri ve Geruwa köylerinde biri 71, diğeri 56 yaşında iki kişinin kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, köylüleri milli park civarında kaplanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nepal'de 87'si Bardia Milli Parkı'nda olmak üzere 235 kaplanın yaşadığı tahmin ediliyor.

PARTNER Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli? Boyu kısa olan kişiler nasıl giyinmeli?
Minibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralıMinibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı
Seyir helindeki LPG’li araç alev aldıSeyir helindeki LPG’li araç alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaplan nepal saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan THK ve Kızılay Derneği eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

Ekrem İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

'O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum'

Sakarya'da kenevir ekili araziye tuzak kurmuşlar

Böylesi ilk kez görüldü! Ekiplerin dikkati ortaya çıkardı

Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Türkiye'nin seferber olduğu Leyla için flaş açıklama

Zonguldak'ta 3 çocuk annesi kadına baltalı saldırı!

Baltalı saldırıya maruz kaldı: Sonum Emine Bulut gibi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.