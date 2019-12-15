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Nepal’de otobüs kazası: 14 ölü, 18 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

Nepal’de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Nepal, (DHA)- Nepal’de dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 18 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, Nepal’in başkenti Katmandu’nun doğusunda meydana geldi. Dini bir etkinlikten dönenlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazanın meydana geldiği bölgedeki yolun dik ve rüzgarlı olduğu, şoförün dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.
Otobüste bulunan yolcuların, 4 bin metre yükseklikte bulunan Kalinchowk Bhagawati adlı Hindu tapınağından döndükleri öğrenildi.

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