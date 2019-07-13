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Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

Nepal’de etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.Güney Asya’da yer alan Nepal’in genelinde etkili olan muson yağmurları sonucu ülkenin bir çok farklı noktasında sel ve toprak kaymaları yaşandı.

Nepal’de etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.

Güney Asya’da yer alan Nepal’in genelinde etkili olan muson yağmurları sonucu ülkenin bir çok farklı noktasında sel ve toprak kaymaları yaşandı. Nepal’in İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada meydana gelen felaketler sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin de kayıp olduğu doğrulandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken polis tarafından yapılan açıklamada, 27 bin 830 polisin görev yaptığı ve 831 kişinin çeşitli bölgelerden tahliye edildiği belirtildi.

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