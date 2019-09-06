Nepal'de tarım bakanı dang hummasına yakalandı

Nepal'de Tarım ve Hayvancılık Bakanı Chakrapani Khanal'a dang humması bulaştığı bildirildi.

"Himalayan Times"ın haberine göre, Surkraraj Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu bir hastaneden dang belirtileri görülmesi üzerine gönderilen kan örneği incelenen Bakan Khanal'ın dang hummasına yakalandığını açıkladı.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın Koordinatörü Bom Lal Giri, Khanal'ın başkent Katmandu'daki Grande Uluslararası Hastanesi'nde tedavi gördüğünü bildirdi.

Bakanın sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

- Dang humması alarmına geçildi

"DPA International" da Nepal'de sağlık yetkilileri, dang humması nedeniyle Katmandu'da bir kişinin ölmesinin ve hastalığın Tarım Bakanı Chakrapani Khanal'a buluşmasının ardından alarma geçtiğini duyurdu.

Ülkede salı günü itibariyle görülen dang humması vaka sayısının 2 bin 559 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Hastalık Kontrol Dairesinden doktor Prakash Shah, salgın nedeniyle biri Katmandu'da olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.