HABER
  4. Nepal'de yasaklanmasına rağmen sürdürülen gelenek "regl kulübeleri" yıkıldı

Nepal'de yasaklanmasına rağmen sürdürülen gelenek "regl kulübeleri" yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:33 | Son Güncelleme

Nepal'de yasaklanmasına rağmen sürdürülen gelenek "regl kulübeleri" yıkıldı

KATMANDU (AA) - Nepal'de hükümet, 2005'te Yüksek Mahkemece yasaklanmasına rağmen bazı bölgelerde devam eden ve kadınların çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmalarına yol açan, menstrüasyon (adet) döneminde "sürgün" edildikleri "regl kulübelerini" yıktı.

Baş Bölge Müdürü Sushil Baidhya, yaptığı açıklamada, Kanchanpur bölgesindeki köy ve kasabalarda, çoğunluğu kerpiç duvarlardan oluşan üstü samanla örtülü kulübelerin yıkıldığını bildirdi.

Nepal'de adet dönemindeki kadınların sürgün edilmesi geleneği, 2005'te Yüksek Mahkemece yasaklanmasına rağmen batı bölgelerinde devam etti. Geçen sene, kadınları "sürgüne" göndermeye zorlayanlara 3 ay hapis ve 26 dolar para cezası getirildi.

Nepal'in batısındaki ücra köylerde yaygın olan ve "Chhaupadi" adı verilen gelenekte, menstrüasyon dönemindeki kadınlar "kirli" kabul ediliyor.

Bu süreçte ahırlarda ineklerle kalmaya zorlanan ve evlerine girmeleri yasaklanan kadınlara yeterli yiyecek de verilmiyor.

Kadınlar, adet dönemleri bitene kadar tapınaklara giremiyor ve dini törenlere katılamıyor.

Bu "sürgünler" sırasında yaşamaya zorlandıkları kulübelerde ateş yakarak ısınmaya çalışan bazı kadınların, duman sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildiMotosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi
O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecekO barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chhaupadi nepal regl dönemi regl dönemi kulübeleri

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

Son dakika! Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar mahsur kaldı

Güngören'deki doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Patlama anı kamerada!

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışına verilen ceza ile ilgili karar!

AYM'den gece alkollü içki satışına verilen cezayla ilgili karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.