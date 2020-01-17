Nepal'de yasaklanmasına rağmen sürdürülen gelenek "regl kulübeleri" yıkıldı

KATMANDU (AA) - Nepal'de hükümet, 2005'te Yüksek Mahkemece yasaklanmasına rağmen bazı bölgelerde devam eden ve kadınların çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalmalarına yol açan, menstrüasyon (adet) döneminde "sürgün" edildikleri "regl kulübelerini" yıktı.

Baş Bölge Müdürü Sushil Baidhya, yaptığı açıklamada, Kanchanpur bölgesindeki köy ve kasabalarda, çoğunluğu kerpiç duvarlardan oluşan üstü samanla örtülü kulübelerin yıkıldığını bildirdi.

Nepal'de adet dönemindeki kadınların sürgün edilmesi geleneği, 2005'te Yüksek Mahkemece yasaklanmasına rağmen batı bölgelerinde devam etti. Geçen sene, kadınları "sürgüne" göndermeye zorlayanlara 3 ay hapis ve 26 dolar para cezası getirildi.

Nepal'in batısındaki ücra köylerde yaygın olan ve "Chhaupadi" adı verilen gelenekte, menstrüasyon dönemindeki kadınlar "kirli" kabul ediliyor.

Bu süreçte ahırlarda ineklerle kalmaya zorlanan ve evlerine girmeleri yasaklanan kadınlara yeterli yiyecek de verilmiyor.

Kadınlar, adet dönemleri bitene kadar tapınaklara giremiyor ve dini törenlere katılamıyor.

Bu "sürgünler" sırasında yaşamaya zorlandıkları kulübelerde ateş yakarak ısınmaya çalışan bazı kadınların, duman sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

