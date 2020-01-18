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  4. Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya’ya ulaştı

Nepal'deki çocuklar için yola çıkan gezgin Sakarya’ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

 NEPAL’deki çocuklara yardım etmek için İngiltere’den yola çıkan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope (73), Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştı.  İngiltere’de yaşayan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope, Nepal’deki yoksulluğa dikkat çekmek ve yaşanan deprem sonrasında yoksulluk yüzünden ölen çocukların sesini duyurabilmek için 2018 yılının sonlarında yürüyerek Nepal’e gitmek üzere evinden hareket etti.

Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- NEPAL’deki çocuklara yardım etmek için İngiltere’den yola çıkan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope (73), Sakarya'nın Pamukova ilçesine ulaştı.
İngiltere’de yaşayan maraton koşucusu ve gezgin yazar Rosie Swale Pope, Nepal’deki yoksulluğa dikkat çekmek ve yaşanan deprem sonrasında yoksulluk yüzünden ölen çocukların sesini duyurabilmek için 2018 yılının sonlarında yürüyerek Nepal’e gitmek üzere evinden hareket etti. 6 bin 900 kilometre yolculuk yapıp, 12 ülke geçtikten sonra 3 Aralık 2019’da İstanbul’a gelen ve günde yaklaşık 20 kilometre kadar yol alan Rosie Swale Pope, Sakarya’ya ulaştı. Öğle saatlerinde Pamukova ilçesine gelen Pope, burada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılandı. Kendisine kahve ikramı yapılan ve bir süre burada dinlendikten sonra tekrar yola çıkan Pope, ilçe sınırlarında bulunan bir dinlenme tesisinde geceyi geçirmeye karar verdi. Geceyi dinlenerek geçirecek olan Rosie Swale Pope’nin sabahın erken saatlerinde tekrar yola çıkacağı öğrenildi.

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