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Nepal'deki Tırmanışta 8 Dağcı Öldü 9'u da Kayıp

13.10.2018 12:29 | Son Güncelleme

Nepal'deki Gurja dağının zirvesine tırmanmaya çalışan dağcıların kaldığı kamp, kötü hava koşulları nedeniye yerle bir oldu. En az 8 dağcının olayda hayatını kaybettiği belirtiliyor

Nepal'deki Tırmanışta 8 Dağcı Öldü 9'u da Kayıp

Güney Kore keşif ekibinden en az 8 dağcı, Nepal’daki Gurja dağındaki kamplarını vuran sert kar fırtınası sonucu hayatını kaybetti.

4 Güney Koreli dağcı ve 4 Nepalli rehberin cesetleri kampın yıkıntıları arasında kurtarma ekipleri tarafından Cumartesi sabah saatlerinde bulundu. Son derece soğuk ve sert hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Polis sözcüsü Sailes Thapa AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Olayın kar fırtınası yüzünden olduğunu sanıyoruz. Çünkü ağaçlar ve tüm çadılar dağılmış hatta dağcıların cansız bedenleri dahi etrafa savrulmuş.” dedi. Thapa 9 dağcının da halen kayıp olduğunu söyledi.

Kurtarma ekibi yolda

Kampın olduğu bölgeye giden bir helikopter inmeyi başardı ancak dağcıların cesetlerini alamadı.

Helikopter pilotu Siddartha Gurung , “Herşey gitmiş, çadırlar parçalanmış. Arama yapmak için hava koşulları çok sert” dedi. Gurung eğer hava koşulları yumuşarsa arama kurtarma ekibinin yarın sabah yeniden bölgeye gideceğini belirtti.

Keşif tırmanışını düzenleyen Trekking Camp Nepal şirketinin yöneticisi Wangchu Sherpa da dağcılardan 24 saate yakın bir süre haber alamayınca yetkilileri alarma geçirdiklerini söyledi. Sherpa, “Dağcılarla iletişimi kaybettikten sonra bölgeye köylüleri ve onları araması için helikopter gönderdik” dedi.

Ekip zirve tırmanışını bekliyordu

Bir grup Güney Koreli dağcı ve Nepalli rehberleri Ekim ayının başından bu yana Gurja dağında 7193 metrede kamp alanındalardı ve zirveye çıkabilmek için havanın düzelmesini bekliyorlardı.

2013 yılında oksijen desteği kullanmadan dünyanın en yüksek 14 dağına en hızlı tırmanın kişi ünvanını alan Güney Koreli dağcı Kim Chang-ho, bu tırmanışa da rehberlik ediyordu. AFP ajansı, Chang-ho’nun adının, tırmanış için alınmış resmi izin yazılarında tespit edildiğini duyurdu. Chang-ho’nun da ölen dağcılar arasında olduğu sanılıyor.

Trekking Camp Nepal şirketinden Suresh Dakal’a göre izin listesinde 4 dağcı vardı ancak onlara daha sonra 5. bir kişi daha eklendi.

Dakal, ancak bu beşinci kişinin diğer dağcıların olduğu kampa ulaşıp ulaşmadığı konusunda henüz bir bilgileri olmadığını söyledi.

Nepal’in Annapurna bölgesinde bulunan Gurja dağı, dünyanın en yüksek 7. zirvesine sahip ancak çok tercih edilen bir tırmanış noktası değil ve sık sık çığların yaşandığı Dhaulagiri’nin hemen yanında yer alıyor. Gurja’nın zirvesine ilk olarak 1969 yılında Japon bir grup dağcı tırmandı. Himalaya tırmanış kayıtlarına göre de bu tarihten sonra 22 yıl boyunca bu dağa tırmanan kimse olmadı.

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