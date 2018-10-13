Nepal'deki Tırmanışta 8 Dağcı Öldü 9'u da Kayıp

Güney Kore keşif ekibinden en az 8 dağcı, Nepal’daki Gurja dağındaki kamplarını vuran sert kar fırtınası sonucu hayatını kaybetti.

4 Güney Koreli dağcı ve 4 Nepalli rehberin cesetleri kampın yıkıntıları arasında kurtarma ekipleri tarafından Cumartesi sabah saatlerinde bulundu. Son derece soğuk ve sert hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Polis sözcüsü Sailes Thapa AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Olayın kar fırtınası yüzünden olduğunu sanıyoruz. Çünkü ağaçlar ve tüm çadılar dağılmış hatta dağcıların cansız bedenleri dahi etrafa savrulmuş.” dedi. Thapa 9 dağcının da halen kayıp olduğunu söyledi.

Kurtarma ekibi yolda

Kampın olduğu bölgeye giden bir helikopter inmeyi başardı ancak dağcıların cesetlerini alamadı.

Helikopter pilotu Siddartha Gurung , “Herşey gitmiş, çadırlar parçalanmış. Arama yapmak için hava koşulları çok sert” dedi. Gurung eğer hava koşulları yumuşarsa arama kurtarma ekibinin yarın sabah yeniden bölgeye gideceğini belirtti.

Keşif tırmanışını düzenleyen Trekking Camp Nepal şirketinin yöneticisi Wangchu Sherpa da dağcılardan 24 saate yakın bir süre haber alamayınca yetkilileri alarma geçirdiklerini söyledi. Sherpa, “Dağcılarla iletişimi kaybettikten sonra bölgeye köylüleri ve onları araması için helikopter gönderdik” dedi.